Синоптики предупредили о резком падении атмосферного давления в Москве

Москва, 22 октября. Стремительное падение атмосферного давления ожидается на текущей неделе в российской столице: со вторника до четверга оно упадет на 30 мм ртутного столба и составит 725-727 мм. Метеозависимым людям надо быть готовыми к перепадам и при необходимости обратиться к врачу. Об этом сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«У нас действительно очень сильное падение давления — от очень высокого к очень низкому всего за два дня. Поэтому, вполне возможно ухудшение самочувствия, лучше всегда с медиками консультироваться», — порекомендовал он.

Эксперт отметил, что антициклон на европейской территории Российской Федерации сменится циклоном, который в среду и четверг — 24 и 25 октября соответственно — принесет москвичам осадки в виде дождя и мокрого снега.

При этом Вильфанд уточнил, что снег не будет задерживаться и преобразовываться в снежный покров, поскольку земля достаточно теплая, передает ТАСС.

Эксперт добавил, что температура воздуха ночью почти всю неделю в Москве будет сохраняться на нулевой отметке, днем — от 5 до 8 градусов выше ноля.