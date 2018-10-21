Грабители похитили из бизнес-центра в Москве более 35 млн рублей

Москва, 21 октября. Грабители похитили из московского бизнес-центра 35 миллионов рублей. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Банда неизвестных людей в масках ворвалась в бизнес-центр, расположенный на севере столицы и в одном из помещений обнаружили сейф, в котором находилось 35 миллионов рублей. Объект охранял один сторож, которого грабители связали скотчем.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, разбираются во всех обстоятельствах случившегося и устанавливают личности грабителей.