Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Грабители похитили из бизнес-центра в Москве более 35 млн рублей

43
0 Оставить комментарий

Грабители похитили из бизнес-центра в Москве более 35 млн рублей

Москва, 21 октября. Грабители похитили из московского бизнес-центра 35 миллионов рублей. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Банда неизвестных людей в масках ворвалась в бизнес-центр, расположенный на севере столицы и в одном из помещений обнаружили сейф, в котором находилось 35 миллионов рублей. Объект охранял один сторож, которого грабители связали скотчем.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, разбираются во всех обстоятельствах случившегося и устанавливают личности грабителей.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое