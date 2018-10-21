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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Москва, 21 октября. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в российской столице и области до утра 22 октября, передает Гидрометцентр России.

Погода потенциально опасна из-за тумана. Известно, что «желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе в период с 21.00 воскресенья, 21 октября, до утра понедельника, 22 октября. Предупреждение действует на протяжении 12 часов.

Напомним, со следующей недели в столицу придет похолодание. В понедельник осадков не прогнозируется, ожидается облачная погода и сильный ветер, во вторник — мокрый снег и дождь.

Автор: Алексей Громов
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