«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Москва, 21 октября. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в российской столице и области до утра 22 октября, передает Гидрометцентр России.

Погода потенциально опасна из-за тумана. Известно, что «желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе в период с 21.00 воскресенья, 21 октября, до утра понедельника, 22 октября. Предупреждение действует на протяжении 12 часов.

Напомним, со следующей недели в столицу придет похолодание. В понедельник осадков не прогнозируется, ожидается облачная погода и сильный ветер, во вторник — мокрый снег и дождь.