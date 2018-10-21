Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе

Москва, 21 октября. Москвичей предупреждают о том, что со следующей недели в столицу придет похолодание.

Во вторник, 23 октября, ожидается дождь, также возможен мокрый снег. Температура воздуха прогреется до семи градусов плюсом, а ночью прогнозируется слабый минус. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, 22 октября, осадков не прогнозируется, ожидается облачная погода и сильный ветер, возможен туман. Температура воздуха прогреется до четырех градусов плюсом ночью, а днем — до десяти.

В течение всей недели синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и мокрый снег.