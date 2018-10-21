Молодой человек напал с ножом на студента в Москве

Москва, 21 октября. Уголовное дело возбудили в отношении молодого человека, который подозревается в нападении с ножом на учащегося колледжа в столице. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе московского ГУ МВД России.

Инцидент произошел в квартире на улица Шоссейная, 56: молодой человек нанес около трех ударов ножом в область спины и шеи потерпевшего после разгоревшегося конфликта, после чего похитил телефон и 515 долларов США.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на 19-м километре Киевского шоссе, в отношении него возбудили уголовное дело по фактам кражи и нанесения телесных повреждений.