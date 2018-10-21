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Икону и почти 900 тысяч рублей украли из квартиры на юго-востоке Москвы

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Икону и почти 900 тысяч рублей украли из квартиры на юго-востоке Москвы

Москва, 21 октября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах крупной кражи на юго-востоке Москвы, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

По предварительным данным, днем в субботу, 20 октября, их квартиры на улице Подольская похитили почти 900 тысяч рублей и икону. Злоумышленник неустановленным способом проник в помещение, а позже скрылся в неизвестном направлении.

Материальный ущерб составил около 1 миллиона 90 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Автор: Алексей Громов
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