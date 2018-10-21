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Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы

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Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы

Москва, 21 октября. Неизвестные начали стрелять из окон машин свадебного кортежа в Москве. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

Участники свадебного кортежа стреляют в воздух в районе дома 100 по Щелковскому шоссе. Машины движутся к центру города. 

«В районе дома 100 по Щелковскому шоссе участники свадебного кортежа стреляют в воздух, кортеж движется по направлению к центру», — пишет ТАСС.

По предварительным данным, номера автомобилей зарегистрированы в одной из стран СНГ.

Автор: Алексей Громов
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