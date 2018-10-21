Москвич заявил в полицию о похищении своей сожительницы

Москва, 21 октября. Молодой житель Москвы сообщил в отделение полиции о том, что его сожительницу похитили.

Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах столицы.

По словам обратившегося в полицию, его сожительница позвонила и сообщила, что ее похитили, она находится в багажнике автомобиля.

Однако после прибытия на место сотрудников полиции молодой человек заявил, что девушка уже нашлась, и все закончилось хорошо.