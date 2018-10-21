Собянин подвел итоги восьмилетней работы на посту мэра Москвы

Москва, 21 октября. Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги восьмилетней работы на посту. Соответствующую информацию он опубликовал на своем персональном сайте.

По словам градоначальника, в течение этих лет темпы преобразований были максимальными. В частности, увеличилась продолжительность жизни на 3,5 года, на 16 процентов выросла скорость движения общественного городского транспорта, также на 43 процента снизилась загруженность дорог.

Кроме этого, за восемь лет удалось построить больше 80 станций метрополитена, почти 160 километров дорог, благоустроить 350 площадей и создать больше 570 парков и скверов.