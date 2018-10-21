В Москве построят 650 новых объектов до 2021 года

Москва, 21 октября. В Москве построят 650 новых объектов в течение трех лет. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

В частности, до 2021 года построят около 60 километров линий и 21 станцию метро, 30 пешеходных переходов, 280 километров дорог. Также запланировано возведение 35 спортивных объектов, 90 детских садов и средних образовательных учреждений, 62 объекта здравоохранения, пять объектов спецподдержки, 22 учреждения культуры. Кроме этого за три года в столице появится 3,1 миллиона квадратных метров жилья.