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В Москве построят 650 новых объектов до 2021 года

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В Москве построят 650 новых объектов до 2021 года

Москва, 21 октября. В Москве построят 650 новых объектов в течение трех лет. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

В частности, до 2021 года построят около 60 километров линий и 21 станцию метро, 30 пешеходных переходов, 280 километров дорог. Также запланировано возведение 35 спортивных объектов, 90 детских садов и средних образовательных учреждений, 62 объекта здравоохранения, пять объектов спецподдержки, 22 учреждения культуры. Кроме этого за три года в столице появится 3,1 миллиона квадратных метров жилья.

«Темпы преобразований, проведенных за эти годы, пожалуй, были максимальными с учетом сложности и громадности задач», — заявил градоначальник.

Автор: Ксения Пудовкина
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