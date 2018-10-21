Двое детей и взрослый пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Москва, 21 октября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Волгоградском проспекте в Москве: столкнулись три машины, есть пострадавшие.

Авария случилась в воскресенье, 21 октября, около 09.25 по Волгоградскому проспекту, 117. Соответствующую информацию передает пресс-служба управления ГИБДД Москвы.

По предварительным данным, столкнулись три машины, на месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Известно, что их пострадали двое детей, их на вертолет экстренной медицинской помощи эвакуировали в ГКБ имени Сперанского, еще одного пострадавшего доставили в ГКБ № 68.