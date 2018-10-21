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Женщин в Москве приглашают пройти обследование у маммологов

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Женщин в Москве приглашают пройти обследование у маммологов

Москва, 21 октября. Женщин в Москве приглашают бесплатно пройти обследование у врачей онкологов-маммологов, пишет «Вечерняя Москва».

Бесплатное обследование у врачей онкологов-маммологов можно пройти в рамках акции по борьбе с раком молочной железы до 31 октября. К мероприятию присоединились боле ста медицинских организаций департамента здравоохранения города.

«Все известные сегодня в мире прогрессивные способы лечения рака молочной железы успешно реализуются в Москве», — рассказал главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского клинического научного центра имени Логвинова Игорь Хатьков.

По его словам, рак молочной железы обнаруживается чаще всего у женщин в возрасте от 50 до 65 лет. После 39 лет специалисты советуют раз в год проходить обследование.

Автор: Ксения Пудовкина
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