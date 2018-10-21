Две машины столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве, есть пострадавшие

Москва, 21 октября. Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей на Дмитровском шоссе в Москве.

Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные от источника в столичном управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Авария произошла на Дмитровском шоссе в районе дома № 97, пострадал один человек. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия. Информации о других пострадавших не поступало.