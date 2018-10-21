Собянин назвал Москву одним из лидеров по интеллектуальной транспортной системе‍

Москва, 21 октября. Российская столица является лидером по цифровизации системы общественного транспорта и движения на улицах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Москва — один из лидеров по интеллектуальной транспортной системе, которая включает и диспетчеризацию общественного транспорта, обеспечивает движение потока на улицах Москвы», — отметил градоначальник.

Также он подчеркнул, что с каждым годом нарастает объем ввода новых станций городского метрополитена — они появляются «не только под землей, но и над ней». По словам Собянина, протяженность метро увеличилась на 50 процентов.