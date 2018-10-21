Движение у стадиона «ВЭБ Арена» в Москве перекроют 28 октября‍

Москва, 21 октября. Столичных автомобилистов предупреждают о том, что движение транспорта в районе стадиона «ВЭБ Арена» будет перекрыто 28 октября. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ограничения введут в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена». В частности, нельзя будет проехать в проезде Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также на улице 3-я Песчаная от улицы Куусинена до 2-я Песчаной. Ограничения движения введут 28 октября в период с 17.00 до 22.00.