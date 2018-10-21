Тело полицейского нашли в квартире на западе Москвы

Москва, 21 октября. Тело сотрудника полиции нашли в квартире в столичном районе Крылатское. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

Правоохранителей на место по Рублевскому шоссе, 28, вызвала сожительница, она и обнаружила тело мужчины, который является сотрудником ОВД Пресненского района, он работал в патрульно-постовой службе. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося, им предстоит выяснить точную причину смерти полицейского.