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Тело полицейского нашли в квартире на западе Москвы

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Тело полицейского нашли в квартире на западе Москвы

Москва, 21 октября. Тело сотрудника полиции нашли в квартире в столичном районе Крылатское. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

Правоохранителей на место по Рублевскому шоссе, 28, вызвала сожительница, она и обнаружила тело мужчины, который является сотрудником ОВД Пресненского района, он работал в патрульно-постовой службе. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося, им предстоит выяснить точную причину смерти полицейского.

Автор: Алексей Громов
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