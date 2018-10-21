Москвичам рассказали о погоде 21 октября

Москва, 21 октября. Жителям и гостям столичного региона рассказали о погоде в последний день текущей недели.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, в воскресенье, 21 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Столбик термометра поднимется до десяти градусов плюсом. В некоторых районах Московского региона пройдут дожди.

В столице ожидается восемь-десять градусов тепла, а в области — до 11 градусов. Порывы ветра будут достигать от двух до семи метров в секунду.

В ночное время суток столбик термометра опустится до одного-трех градусов плюсом, а в области ожидаются заморозки до минус двух градусов.