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Москвичам рассказали о погоде 21 октября

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Москвичам рассказали о погоде 21 октября

Москва, 21 октября. Жителям и гостям столичного региона рассказали о погоде в последний день текущей недели.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, в воскресенье, 21 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Столбик термометра поднимется до десяти градусов плюсом. В некоторых районах Московского региона пройдут дожди.

В столице ожидается восемь-десять градусов тепла, а в области — до 11 градусов. Порывы ветра будут достигать от двух до семи метров в секунду.

В ночное время суток столбик термометра опустится до одного-трех градусов плюсом, а в области ожидаются заморозки до минус двух градусов.

Автор: Алексей Громов
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