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Московские набережные привлекают все больше туристов — Собянин

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Московские набережные привлекают все больше туристов — Собянин

Москва, 21 октября. Главным украшением российской столицы являются набережные, которые после работ по благоустройству становятся более популярными среди жителей и гостей города.

Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что ему очень приятно видеть горожан на берегах Москвы-реки.

«Набережные — главное украшение города. Приятно видеть все больше людей на берегах Москвы-реки. Это результат их благоустройства», — написал Собянин.

Также он отметил, что ранее редко можно было увидеть туристов и жителей города на Кремлевской набережной, но после строительства парка «Зарядье» место стало очень людным.

Автор: Ксения Пудовкина
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