Московские набережные привлекают все больше туристов — Собянин
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Москва, 21 октября. Главным украшением российской столицы являются набережные, которые после работ по благоустройству становятся более популярными среди жителей и гостей города.
Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что ему очень приятно видеть горожан на берегах Москвы-реки.
«Набережные — главное украшение города. Приятно видеть все больше людей на берегах Москвы-реки. Это результат их благоустройства», — написал Собянин.
Также он отметил, что ранее редко можно было увидеть туристов и жителей города на Кремлевской набережной, но после строительства парка «Зарядье» место стало очень людным.