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Наземный переход обрушился в результате ДТП в Московской области

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Наземный переход обрушился в результате ДТП в Московской области

Москва, 21 октября. Наземный переход обрушился в результате ДТП на 85 километре Горьковского шоссе между населенными пунктами Ожерелки и Малая Дубна в Московской области. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Наземный переход обрушился в результате ДТП в Московской области

По предварительным данным, грузовой автомобиль задел конструкцию кузовом. Как следствие, наземный переход обрушился на проезжую часть.

Наземный переход обрушился в результате ДТП в Московской области

В результате инцидента погибших нет. Водитель получил повреждения. Движение на участке дороги, где произошла авария, ограничено.

Наземный переход обрушился в результате ДТП в Московской области

Ранее стало известно о масштабном ДТП в Дагестане. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Девять пострадавших были доставлены в больницу. Двое из них вскоре отправились домой.

Также Газета.ru сообщала о гибели известной юмористки Марины Поплавской в результате ДТП в Киевской области. Женщине оторвало ноги. Она скончалась на месте происшествия.

Автор: Сергей Свазовский
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