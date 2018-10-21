Наземный переход обрушился в результате ДТП в Московской области

Москва, 21 октября. Наземный переход обрушился в результате ДТП на 85 километре Горьковского шоссе между населенными пунктами Ожерелки и Малая Дубна в Московской области. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По предварительным данным, грузовой автомобиль задел конструкцию кузовом. Как следствие, наземный переход обрушился на проезжую часть.

В результате инцидента погибших нет. Водитель получил повреждения. Движение на участке дороги, где произошла авария, ограничено.

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