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Мужчина зарезал соседа по съемной квартире в Москве

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Мужчина зарезал соседа по съемной квартире в Москве

Москва, 20 октября. На юго-западе Москвы мужчина зарезал своего приятеля прямо под камерой видеонаблюдения, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Правоохранительные органы объявили преступника в розыск. Известно, что убийство произошло днем 20 октября на Азовской улице. Мужчина нанес знакомому несколько ударов ножом.

Пострадавший скончался на месте. Отмечается, что убийца проживал в съемной квартире со своей жертвой. Он поддерживал дружеские отношения. Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека, проводится расследование.

Автор: Ирина Селезнева
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