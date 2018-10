Команда программистов из МГУ одержала победу в Moscow Programming Contest

Москва, 20 октября. В Moscow Programming Contest победила команда МГУ имени Ломоносова Red Panda, передает корреспондент Федерального агентства новостей с площадки конкурса.

Лучшими в четвертьфинале оказались Михаил Ипатов, Владислав Макеев и Григорий Резников, действующий чемпион мира ICPC. На втором месте — команда МФТИ Shock Content: Илья Степанов, Евгений Белых и Андрей Сергунин, они были пятыми на Northern Eurasia Contest в 2017 году.

Третье место завоевала команда первокурсников из НИУ ВШЭ «IOI is not ICM, said MS», университет представили Даниил Николенко, Филипп Грибов и Асхат Сахабиев.



Лучшие 27 команд Moscow Programming Contest поедут на финал чемпионата Северо-Восточного европейского региона (Northern Eurasia Contests), где также будут соревноваться команды из стран СНГ. А лучшие из лучших представят Россию на суперфинале в Порту 31 марта — 5 апреля 2019 года.

Проректор МФТИ по международным программам и технологическому предпринимательству Алексей Малеев прокомментировал Федеральному агентству новостей итоги соревнования.

«Победы российских команд в финале чемпионата ICPC достигаются благодаря активному взаимодействию вузовского сообщества. То, что две первые строчки в ICPC World Finals этого года заняли московские команды, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», — сказал основатель Moscow Workshops ICPC Малеев.

Российские команды уже семь лет побеждают в финале ICPC. С 2000 года команды из России завоевали 32 золотые медали чемпионата. На финале 2018 года 10 из 13 команд, завоевавших медали, проходили обучение на сборах Moscow Workshops ICPC, проект появился на кампусе МФТИ.

Сейчас сборы программистов проводятся шесть раз в год в Испании, Индии, Белоруссии и России.