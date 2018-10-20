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Главного кадровика ГИБДД отправили под домашний арест в Москве

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Главного кадровика ГИБДД отправили под домашний арест в Москве

Москва, 20 октября. Начальник отдела кадров и госслужбы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ отправили под домашний арест за заправку собственного автомобиля с помощью служебной топливной карты, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудник МВД злоупотребил полномочиями, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о растрате. Максимальное наказание по ч.3 статьи 160 — шесть лет тюрьмы. Пока кадровика отправили под домашний арест.

В связи с инцидентом назначена проверка, если его вина подтвердится, то сотрудника МВД уволят. Он также будет наказан по закону, сообщили в ведомстве. Имя нарушителя не разглашается.

По информации СМИ, несколько месяцев топливной картой пользовалась супруга задержанного, она сэкономила около 30 тысяч рублей.

Автор: Ирина Селезнева
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