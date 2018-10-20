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Трамваи могут пустить по монорельсу в Москве

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Трамваи могут пустить по монорельсу в Москве

Москва, 20 октября. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что власти рассматривают возможность запустить на моронельсе трамваи.

Монорельс работает в составе метрополитена и востребован туристами из-за своего расположения. По словам московского чиновника, решение о судьбе монорельса будет принято в ближайшие месяцы. Хуснуллин заверил, что монорельс разбирать не будут.

Ранее столичные архитекторы предложили использовать монорельс в качестве прогулочной трассы, добавить велосипедные дорожки и спортивные площадки, амфитеатр и бассейн. Такое решение требует большой проектировочной работы, но на выходе получится уникальный транспортно-прогулочный комплекс, пишет АГН «Москва».

Автор: Ирина Селезнева
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