Трамваи могут пустить по монорельсу в Москве

Москва, 20 октября. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что власти рассматривают возможность запустить на моронельсе трамваи.

Монорельс работает в составе метрополитена и востребован туристами из-за своего расположения. По словам московского чиновника, решение о судьбе монорельса будет принято в ближайшие месяцы. Хуснуллин заверил, что монорельс разбирать не будут.

Ранее столичные архитекторы предложили использовать монорельс в качестве прогулочной трассы, добавить велосипедные дорожки и спортивные площадки, амфитеатр и бассейн. Такое решение требует большой проектировочной работы, но на выходе получится уникальный транспортно-прогулочный комплекс, пишет АГН «Москва».