Чаще благодарили: в ОП РФ рассказали о минимальном количестве жалоб туристов в Москве

Москва, 20 октября. В Общественной палате России рассказали, что во время проведения ЧМ-2018 большинство звонивших на горячую линию для туристов (83 процента) не жаловались, а благодарили за высокий уровень проведения чемпионата

За 8 месяцев на горячую линию ОП РФ поступило всего 523 обращения. С учетом того, что Москва принимала ЧМ-2018, это небольшое число жалоб.

По словам главы ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александра Осауленко, жалобы стандарты для любого туристического города. Кроме того, год для российской столицы оказался очень насыщенным на события.

В целом Москва была хорошо подготовлена к приему иностранных гостей. Поэтому многие туристы звонили на горячую линию и чаще благодарили за оказанный прием, чем жаловались. Они также консультировались о работе волонтеров, пишет News.ru.