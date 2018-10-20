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Набережная Тараса Шевченко соединит деловой центр «Москва-Сити» и Фили

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Набережная Тараса Шевченко соединит деловой центр «Москва-Сити» и Фили

Москва, 20 октября. Набережная соединит деловой центр «Москва-Сити» и столичный район Фили, рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Строительство начнется в 2019 году, проект будет реализован в течение двух-трех лет. По словам чиновника, архитекторы уже приступили к проектированию продления набережной Тараса Шевченко до Филей.

У объекта пока нет названия, власти дадут набережной имя ближе к концу строительства. Ранее заммэра сообщил, что снос Ховринской больницы на севере столицы начнется в ноябре. На этом участке появится жилой дом по программе реновации.

Автор: Ирина Селезнева
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