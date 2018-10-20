Стало известно, когда начнется снос недостроенной Ховринской больницы в Москве

Москва, 20 октября. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что снос недостроенной Ховринской больницы начнется в начале ноября. Эта территория будет использоваться по программе реновации.

Участниками тендера на снос здания стали десять компаний, произошло значительное снижение стоимости работ. По словам Хуснуллина, конкурс будет завершен в течение двух дней. Чиновник добавил, что это самый крупный проект для демонтажа за последние несколько лет.

Заммэра подчеркнул, что стоит отправить на вторичную переработку металл и бетонн. Строительство Ховринской больницы началось в 1980 году, его заморозили в 1992 году. В 2016 году столичные власти решили снести объект, на этот месте появится 2000 квадратных метров жилого здания.