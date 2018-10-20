Четвертьфинал чемпионата по спортивному программированию стартовал в Москве

Москва, 20 октября. В Москве стартовал четвертьфинал чемпионата по спортивному программированию, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

За победу в конкурсе поборются 89 команд столичных вузов, а финал пройдет в апреле 2019 года в португальском городе Порту.

За пять часов участникам предстоит решить более 10 задач на алгоритмы. Члены жюри оценят, насколько быстро и точно это будет сделано. В каждой команде по три человека.

Подобные соревнования привлекают внимание ведущих интернет-компаний, поскольку это площадка для поиска талантливых студентов.