Ежедневный пассажиропоток МЦК увеличился до 470 тысяч человек

Москва, 20 октября. Ежедневно поезда Московского центрального кольца (МЦК) перевозят более 470 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.

С начала года «Ласточки» перевезли свыше 100 млн человек, что на 15 млн больше, чем за аналогичный период 2017 года. Сергей Собянин напомнил, что число пассажиров, которые пользуются МЦК, равно населению Калининграда или любого другого относительно крупного города, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют несколько улиц в связи с подготовкой к параду на Красной площади 7 ноября.