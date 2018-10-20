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Власти Москвы завершили благоустройство двух переулков в центре столицы

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Власти Москвы завершили благоустройство двух переулков в центре столицы

Москва, 20 октября. В двух переулках в районе Маросейки в Москве завершили работы по благоустройству. Как говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы, здесь поставили фонари, скамейки, урны и цветочные вазоны.

На Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках убрали кабельную канализацию и провода, замостили плиткой тротуары. Тут появились более 40 опор уличных фонарей, которые соответствуют историческим образцам.

Столичные власти установили три навигационные стелы, а также малые архитектурные формы. У переулков появился новый газон, рабочие высадят деревья и кустарники, пишет «Вечерняя Москва». Также столичные власти уделяют внимание обустройству зон отдыха у воды.

Автор: Ирина Селезнева
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