В Москве перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду на Красной площади

Москва, 20 октября. Власти российской столицы сообщили, что в период с 23 октября по 7 ноября будет проводиться подготовка к маршу на Красной площади в честь парада 7 ноября 1941 года. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

Движение ограничат на Васильевском спуске 23, 25, 30 октября. А 1,5,7 ноября власти перекроют одну полосу на Васильевском спуске, Москворецкой улице, две полосы на Болотной площади. Ильинку закроют для транспорта 5 ноября с 7.00 до 13.00, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что парад на Красной площади 7 ноября 1941 года прошел в честь 24-летия Октябрьской революции. Он состоялся во время Московской битвы, марш советской армии оказал большое влияние на немецко-фашистских солдатов, поскольку линия фронта проходила всего в нескольких километрах от столицы. Некоторые эксперты и историки приравнивают марш к военной операции.