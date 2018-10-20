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Власти Москвы объяснили запрет акции «Возвращение имен» на Лубянке

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Власти Москвы объяснили запрет акции «Возвращение имен» на Лубянке

Москва, 20 октября. Власти Москвы предложили организаторам акции «Возвращение имен» провести День памяти жертв политических репрессий у «Стены Скорби» на проспекте Академика Сахарова.

Обществу «Мемориал» отказали в проведении акции 29 октября у Соловецкого камня на Лубянке из-за строительных работ. В префектуре Центрального административного округа отметили, что единственной причиной отмены мероприятия являются ремонтные работы в сквере у Соловецкого камня, а это может угрожать безопасности его участников.

Столичные власти уверены, что им удастся достичь понимания в согласовании места проведения акции и обеспечить необходимый уровень безопасности. Напомним, что на Лубянской площади создают Музейный сквер, пишет «Интерфакс».

Автор: Ирина Селезнева
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