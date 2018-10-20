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Почти 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы

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Почти 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Москва, 20 октября. Из аэропортов Москвы не могут вылететь пассажиры более 25 рейсов.

Согласно данным портала «Яндекс. Расписание», в трех аэропортах российской столицы задерживаются вылеты самолетов. Так, в «Домодедово» в настоящее время ожидают вылета пассажиры шести рейсов, в «Шереметьево» отменили четыре полета, пассажиры четырех рейсов ждут посадки в аэропорту «Внуково». 

Почти 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Согласно данным онлайн-табло, в аэропорте «Жуковский» рейсы пока не задерживаются. Причины отмены рейсов в настоящее время не известны.
 

Автор: Настасья Шеркунова
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