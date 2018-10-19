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Суд Москвы вынес приговор блогеру Давидычу

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Суд Москвы вынес приговор блогеру Давидычу

Москва, 19 октября. Дорогомиловский суд Москвы приговорил блогера Эрика «Давидыча» Китуашвили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

19 октября в московском суде рассматривалось уголовное дело в отношении основателя «Смотра.ру» Эрика Китуашвили. Его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег.

Учитывая смягчающие обстоятельства — помощь детским домам, положительную характеристику с места работы, Китуашвили приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии. Отметим, что блогер находится под стражей с февраля 2016 года.

По версии прокуратуры, блогер организовал группу людей, которая получала выплаты по страховкам при похищении автомобилей. В эпизоде по угону машин Давидыча оправдали.

Автор: Ирина Селезнева
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