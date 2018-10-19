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Суд Москвы признал блогера Давидыча мошенником

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Суд Москвы признал блогера Давидыча мошенником

Москва, 19 октября. Столичный суд признал виновным основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере.

Судья Дорогомиловского суда сообщила, что Китуашвили (он же блогер Давидыч) создал преступную группу и лично разрабатывал план. Он определял место преступления, раздавал деньги соучастникам. По версии следствия, обвиняемый инсценировал похищение четырех автомобилей.

Суд Москвы признал блогера Давидыча мошенником

Затем он представил в страховые компании ложные документы, по которым получил выплаты. Ущерб составил 8 млн рублей. Прокурор попросил назначить Киаушвили 7 лет тюрьмы, а его гражданской супруге Анне Каганской — три года и 2 месяца. Фигуранты не признали свою вину. Приговор будет оглашен позднее.

Суд Москвы признал блогера Давидыча мошенником

Автор: Ирина Селезнева
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