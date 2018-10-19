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Москвичей ждет предзимняя погода на следующей неделе

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Москвичей ждет предзимняя погода на следующей неделе

Москва, 19 октября. В столичный регион на следующей неделе придет похолодание и дождь с мокрым снегом, рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Погода в эти выходные и на следующей неделе будет напоминать предзимнюю. 22-23 октября придет атмосферный фронт, ожидаются осадки. Ночью температура воздуха составит минус 2, минус 3 градуса. Днем плюсовая температура от 5 до 10 градусов, пишет ТАСС.

Мокрый дождь со снегом ожидается на неделе, но плотного снежного покрова не будет. В следующие выходные температура воздуха также будет холодной. Бабье лето по прогнозам синоптиков в Москве и области закончилось.

Автор: Ирина Селезнева
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