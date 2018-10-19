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Четырехметровая Луна появилась рядом с Москва-сити

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Четырехметровая Луна появилась рядом с Москва-сити

Москва, 19 октября. На Шелепихинской набережной в Москве появилась четырехметровая Луна, сообщили в Москомстройинвесте.

Артпроект станет центром притяжения в «Большом Сити». Рядом с луной, покрытой мозаикой, находятся лесенки, благодаря которым можно забраться повыше и сделать фото. По словам главы ведомства Константина Тимофеева, луна может стать символом общественного пространства.

Он добавил, что в этом районе появится прогулочная зона длиной в 600 метров, смотровая площадка, зона для пикников и ландшафтный парк. Работы по благоустройству продолжаются, здесь также организуют спортивную площадку и зону для детей.

Автор: Ирина Селезнева
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