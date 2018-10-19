Москвич лишился Mercedes за 4,2 млн рублей

Москва, 19 октября. Дорогой кроссовер Mercedes-Benz GLS 350D угнали в Пресненском районе Москвы, сообщили в столичном ГУ МВД. Ущерб оценивается в 4,2 млн рублей.

Заявление о краже автомобиля поступило от москвича 1974 года рождения, Mercedes угнали на улице Фучика. Преступление было совершено в период с 11 по 17 октября, возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленника.

Похищения дорогих автомобилей в Москве значительно участились. Только за последний месяц угонщики похитили не менее трех люксовых машин, в числе которых Jaguar, Bentley.