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Москвич лишился Mercedes за 4,2 млн рублей

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Москвич лишился Mercedes за 4,2 млн рублей

Москва, 19 октября. Дорогой кроссовер Mercedes-Benz GLS 350D угнали в Пресненском районе Москвы, сообщили в столичном ГУ МВД. Ущерб оценивается в 4,2 млн рублей.

Заявление о краже автомобиля поступило от москвича 1974 года рождения, Mercedes угнали на улице Фучика. Преступление было совершено в период с 11 по 17 октября, возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленника.

Похищения дорогих автомобилей в Москве значительно участились. Только за последний месяц угонщики похитили не менее трех люксовых машин, в числе которых Jaguar, Bentley.

Автор: Ирина Селезнева
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