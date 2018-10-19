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Автомобиль с заключенными перевернулся на севере Москвы

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Автомобиль с заключенными перевернулся на севере Москвы

Москва, 19 октября. Машина конвойной службы полиции Москвы попала в ДТП на перекрестке Северного бульвара и Юрловского проезда, сообщил источник в правоохранительных органах.

Автомобиль с заключенными столкнулся с корейской иномаркой и перевернулся. По данным ТАСС, в результате ЧП никто не пострадал. В правоохранительных органах Москвы подтвердили факт аварии, но подробностей приводить не стали. 

Ранее сообщалось, что в Москве в одной из больниц у погибшего в ДТП молодого человека незаконно изъяли внутренние органы.

Автор: Ирина Селезнева
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