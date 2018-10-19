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У жертвы ДТП в московской больнице исчезли внутренние органы

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У жертвы ДТП в московской больнице исчезли внутренние органы

Москва, 19 октября. Следственный комитет проводит проверку по факту незаконного изъятия внутренних органов у скончавшегося пациента одной из московских больниц, сообщили в столичном ГСУ СКР.

Сотрудники больницы изъяли без согласия родственников органы 22-летнего пациента, который погиб в ДТП. Проводится доследственная проверка, которая установит, имела ли место преступная халатность. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет РИАМО.

Напомним, что родственники умерших должны поставить медицинские учреждения в известность об отказе передавать органы скончавшихся пациентов для трансплантации. В Москве за последние годы было выявлено несколько случаев, связанных с изъятием органов у умерших.

Автор: Ирина Селезнева
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