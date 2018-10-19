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Полиция задержала избившего до смерти мать жителя Москвы

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Полиция задержала избившего до смерти мать жителя Москвы

Москва, 19 октября. Московская полиция задержала местного жителя, который подозревается в убийстве матери пенсионного возраста в районе Капотня.

16 октября в столичную полицию поступила информация о смерти женщины в доме, что находится в пятом квартале Капотни. Сотрудники правопорядка обнаружили тело пенсионерки 1947 года рождения.

Экспертиза выявила множественные переломы ребер погибшей. 17 октября по подозрению в убийстве был задержан ее сын, по данным полиции, он до смерти забил женщину.

Убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения на почве бытовой ссоры. Мужчине предъявили обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения, пишет РИАМО.

Автор: Ирина Селезнева
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