Полиция задержала избившего до смерти мать жителя Москвы

Москва, 19 октября. Московская полиция задержала местного жителя, который подозревается в убийстве матери пенсионного возраста в районе Капотня.

16 октября в столичную полицию поступила информация о смерти женщины в доме, что находится в пятом квартале Капотни. Сотрудники правопорядка обнаружили тело пенсионерки 1947 года рождения.

Экспертиза выявила множественные переломы ребер погибшей. 17 октября по подозрению в убийстве был задержан ее сын, по данным полиции, он до смерти забил женщину.

Убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения на почве бытовой ссоры. Мужчине предъявили обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения, пишет РИАМО.