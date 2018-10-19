В Московском зоопарке появились более 30 птенцов редких видов

Москва, 19 октября. Орнитологи Московского зоопарка сообщили, что с начала 2018 года в зоосаде появились на свет более 30 птенцов краснокнижных видов птиц.

Четыре птенца появились у пингвинов Гумбольдта, 11 птенцов — у фламинго, три — у гвинейских турако. Потомством обзавелись кафрские вороны, журавли Стенли, степные орлы. У семьи шилоклювок и голубых сорок вылупилось по три птенца.

Как рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, появление птенца редких птиц — очень радостное событие для сотрудников зоосада. Орнитологи проводят колоссальную работу, чтобы у птиц было потомство в условиях зоопарка.

Речь идет о содержании особей, создании пар, поддержке инкубационного периода и вскармливании птенцов. Она добавила, что многие пары стали родителями впервые. Так в июне у гвинейских турако появились птенцы, которых сразу перевели в специальное помещение с искусстенным освещением и отоплением.