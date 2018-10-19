В День народного единства в Москве нельзя будет купить алкоголь

Москва, 19 октября. В Москве в День народного единства в местах проведения массовых мероприятий нельзя будет приобрести любую алкогольную продукцию. Соответствующая информация приводится в сообщении, размещенном на портале мэра и правительства города.

Согласно приведенным данным, продажу алкоголя ограничат 4 ноября. В местах проведения массовых мероприятий нельзя будет купить спиртные напитки.

Под запрет попали слабоалкогольные и крепкие напитки, включая алкогольные коктейли и пиво. Москвичи также не смогут приобрести газированные напитки и соки в стеклянной таре.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова одобрила предложение запрета продажи алкоголя нетрезвым людям.