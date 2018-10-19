Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег

Москва, 19 октября. По прогнозу «Гисметео», на следующей неделе москвичей ожидают дождь, заморозки и даже первый снег. Синоптики сообщают, что температура воздуха ночью опустится ниже нуля уже 26 октября, дневная температура не превысит трех градусов тепла.

Метеорологи ожидают осадки в виде снега с 27 октября. К 29 октября ночью будет примерно минус четыре градуса, днем — до минус трех.

С 1 ноября синоптики прогнозируют днем в среднем 5-7 градусов ниже нуля, а ночью может похолодать до минус 13.

Напомним, в минувшее воскресенье, 14 октября, в российской столице был побит температурный рекорд последних 70 лет. Температура составила плюс 17,9 градусов, что на 5-7 градусов больше климатической нормы этого времени года.