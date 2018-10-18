Таксист сбил пешехода на тротуаре и влетел в забор поликлиники в Москве

Москва, 18 октября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Москве: таксист вылетел на тротуар и протаранил забор детской поликлиники. Видео и фото появились в распоряжении редакции ФАН.

Авария случилась на Молостовых, 7: водитель такси не справился с управлением и вылетел на тротуар, сбил пешехода и влетел в забор в детской поликлиники № 120.

Водитель и пешеход пострадали, их незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося.