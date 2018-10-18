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Электричка насмерть сбила молодого человека в Москве

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Электричка насмерть сбила молодого человека в Москве

Москва, 18 октября. Молодой человек скончался под колесами электропоезда в столице, передает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.

Страшная трагедия случилась на перегоне Бескудниково: молодой человек пытался перебежать железнодорожные пути перед электропоездом, однако сделать этого не успел и попал под колеса транспорта. Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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