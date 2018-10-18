Школу на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за дымовой шашки

Москва, 18 октября. Около 400 человек эвакуировали из школы на юго-востоке Москвы после поджога дымовой шашки. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 18 октября, в дневное время суток. Больше 400 учеников и преподавателей, в том числе 350 детей и 30 взрослых, эвакуировали из-за брошенной в школу № 460 на Тихорецком бульваре дымовой шашки.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Информации о пострадавших не поступало.