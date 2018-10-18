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Серьезный пожар тушат в подмосковном кафе: опубликовано видео

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Серьезный пожар тушат в подмосковном кафе: опубликовано видео

Москва, 18 октября. Сотрудники МЧС тушат серьезное возгорание в кафе в Московской области, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.

Как стало известно ФАН, пожар произошел в кафе в Раменском по адресу Октябрьская 1/1. Здание находится рядом с рынком на Фабричной. К настоящему моменту нет информации о пострадавших.

Пламя охватило территорию площадью 400 квадратных метров. В настоящее время сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание.

Автор: Алексей Громов
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