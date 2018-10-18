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Температура воздуха в Москве побила более чем полувековой рекорд

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Температура воздуха в Москве побила более чем полувековой рекорд

Москва, 18 октября. Температурный рекорд столетней давности был побит в четверг, 18 октября. Соответствующую информацию передает портал «Метеоновости».

Сегодня на метеостанции ВДНХ в 14.00 столбик термометра поднялся до 17,9 градуса. Тем самым четверг по температурным показателям побил рекорд 1967 года, когда воздух прогрелся до 17,5 градусов.

«Этот день, 18 октября, может оказаться и самым теплым в этом месяце», — поделились синоптики.

Отметим, уже привыкших к осеннему теплу москвичей к концу недели ждут заморозки.

Автор: Алексей Громов
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