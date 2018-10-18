Карту с самыми опасными участками дорог составили в Москве

Москва, 18 октября. Карта с наиболее опасными участками дорог появилась в российской столице. Соответствующий список подготовил Центр организации дорожного движения.

В общей сложности, выделено 92 участка дорог, где чаще всего происходят дорожно-транспортное происшествия. Данный список составили по итогам анализа статистики аварийности за девять месяцев текущего года.

В частности, в список вошли МКАД, Варшавское шоссе, Дмитровское шоссе, Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект.

Данные об аварийных участках переданы в «Яндекс». Автомобилисты, пользующиеся навигаторами, смогут теперь получать соответствующие push-уведомления.