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Дом-мастерскую Исаака Левитана отреставрируют в Москве

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Дом-мастерскую Исаака Левитана отреставрируют в Москве

Москва, 18 октября. Дом-мастерскую художника Исаака Левитана планируют отреставрировать. Соответствующую информацию передает пресс-служба Мосгорнаследия.

Объект культурного наследия федерального значения расположен в Большом Трехсвятительском переулке. Дом художника Исаака Левитана связан с такими именами как Федор Шаляпин, Антон Чехов, Валентин Серов, Виктор Васнецов, Климент Тимирязев. В настоящее время разрабатывается проект реставрации дома.

«Для проведения грамотных работ по сохранению этого памятника необходим тщательно подготовленный научный проект реставрации», — отметил глава департамента Алексей Емельянов.

Автор: Алексей Громов
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