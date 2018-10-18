Дом-мастерскую Исаака Левитана отреставрируют в Москве

Москва, 18 октября. Дом-мастерскую художника Исаака Левитана планируют отреставрировать. Соответствующую информацию передает пресс-служба Мосгорнаследия.

Объект культурного наследия федерального значения расположен в Большом Трехсвятительском переулке. Дом художника Исаака Левитана связан с такими именами как Федор Шаляпин, Антон Чехов, Валентин Серов, Виктор Васнецов, Климент Тимирязев. В настоящее время разрабатывается проект реставрации дома.